Karine Le Marchand accusée de "répandre le mal" : lettre haineuse et réponse hilarante

Depuis 2010, Karine Le Marchand est aux commandes de L'amour est dans le pré. Chaque année, lors de la diffusion des portraits, elle donne une adresse pour que les téléspectateurs de M6 intéressés écrivent aux agriculteurs ou agricultrices. Mais parfois, elle peut recevoir un autre type de courriers, la preuve dans sa story Instagram du 3 mars 2021.

En 2015, la production de L'amour est dans le pré a ouvert son casting aux candidats homosexuels. Ainsi, Guillaume, éleveur de brebis en Auvergne, a intégré le casting. Par la suite, le public a eu le plaisir de découvrir Thomas (en 2018) et Mathieu, dans L'amour est dans le pré 2020. Et pour la prochaine saison, c'est Delphine, une arboricultrice bio de 47 ans, qui espère trouver l'amour dans les bras d'une personne du même sexe. Si une grande partie des téléspectateurs est heureuse que la prod' ait élargie ses horizons, d'autres ne cautionnent pas. Et une personne n'a pas hésité à le faire savoir à Karine Le Marchand.

En story, la présentatrice de 52 ans a partagé un merveilleux courrier qu'elle a reçu. "Je suis contente qu'il y ait le Covid. J'espère que nous allons vite tous crever. Quand je vois que votre chaîne contribue à la perdition de nos enfants, en faisant croire qu'une bonne femme qui bouffe le cul d'une autre bonne femme c'est normal, qu'un bonhomme qui enfile sa queue dans le trou du cul d'un autre bonhomme c'est aussi normal, je me dis que ce monde est totalement pourri à cause des médias et que le mal que vous répandez tombe sur vous", a-t-elle lu.

Franche et spontanée comme à son habitude, Karine Le Marchand n'a pas manqué de répondre à cette personne : "Ecoute, merci belle inconnue pour vos messages d'amour. Je suppose que vous êtes allée visiter la Verrerie de Biot [le nom inscrit sur la carte postale, NDLR]. Je ne vous dit pas ce que je vous conseille de faire avec le verre pilé mais je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et que d'amour, trop d'amour, de bienveillance. Je pense que vous avez une vie heureuse, épanouie, tolérante, ouverte à l'autre. Et je vous envie. On veut votre vie. Allez salut."