Karine Le Marchand au coeur d'une arnaque : en colère, elle lève le voile sur la grosse escroquerie

Karine Le Marchand est actuellement en vacances aux Baléares. La présentatrice emblématique de M6 a pris un repos bien mérité, avec sa fille Alya on imagine, car elle avait posté une story de la jeune femme et elle dans un aéroport. Malgré tout, celle qui est notamment aux commandes de L'amour est dans le pré (dont le coup d'envoi de la nouvelle saison sera donné le 22 août prochain) pense à ses fans. Pour preuve ce vendredi 5 août 2022, elle les a alertés sur une arnaque.

L'astuce ne date pas d'hier, mais certains internautes se font peut-être encore avoir. Certaines marques n'hésitent pas à utiliser l'image de célébrités pour promouvoir leurs produits. Cela a été le cas de la chanteuse Jenifer, pour des gélules minceur ou de Laurence Boccolini qui avait soi-disant maigri grâce à des pilules de la marque Keto Fit Premium. Et voilà que maintenant, c'est Karine Le Marchand qui est le visage d'une arnaque. Mais la charmante brune de 53 ans ne compte pas laisser faire aussi facilement.

Ce vendredi, la meilleure amie de Stéphane Plaza s'est saisie de son compte Instagram pour partager la publicité mensongère. On peut découvrir Karine Le Marchand souriante en train de poser, vêtue d'un pull violet. A côté, on peut voir des sortes de bonbons et un paquet sur lequel il est inscrit : "Karine Le Marchand, perte de poids, formule cétogène." Elle a donc précisé en légende : "Attention arnaque. Ce n'est pas moi qui vends cette merde."

C'est une escroquerie

Sur une story suivante, on peut voir que la marque en question a inventé un témoignage (dans un français approximatif) de Karine Le Marchand. "J'ai perdu 16 en seulement 2,5 semaines. Ca juste fondu comme si ce n'était rien. Je me sens incroyable et c'était tellement simple", peut-on lire. Une fois de plus, la figure emblématique du PAF a tenu à alerter sa communauté : "C'est une escroquerie. Signalez-les." Espérons que le message passera auprès du plus grand nombre afin que personne ne tombe dans le panneau.

Récemment, ce sont des stories plus joyeuses qu'elle partageait. Karine Le Marchand dévoilait le chantier de sa nouvelle maison éco-responsable, située à Aix-en-Provence, à ses amis Aurélia et Mathieu de L'amour est dans le pré, ainsi qu'à Eric Antoine. Un chantier qui a inspiré une boutade au magicien-humoriste et présentateur de la sixième chaîne. "Quelle belle journée dans le Sud. Je retrouve les copains et la nouvelle maison de Karine Le Marchand. Et c'est là où on se dit quand même qu'il faudrait peut-être que M6 l'augmente", avait-il lancé.