Karine Le Marchand présente sa nouvelle maison : un célèbre ami dévoile les coulisses et se moque !

L'amoureux d'Alexandre y va alors de son petit commentaire. "Euh chantier ? Comment dire... Il vaut mieux toi que moi, je viendrai faire la cuisine quand tout sera fini, pas avant !", lance-t-il avec humour, laissant entendre que la maison est loin d'être prête. Même constat pour Eric Antoine. Le magicien ironise à son tour de la situation, sur TikTok cette fois. "Quelle belle journée dans le Sud. Je retrouve les copains et la nouvelle maison de Karine Le Marchand. Et c'est là où on se dit quand même qu'il faudrait peut-être que M6 l'augmente", déclare-t-il alors. Quelques mots qui font éclater de rire la belle brune. "Mais c'est en devenir !", défend-t-elle. Et Eric Antoine de filmer le chantier : "Voilà... C'est beau chez toi, Karine, hein ! C'est sympa. Disons qu'au niveau de l'isolation c'est vachement bien foutu. C'est très beau. Voilà, il faut savoir que c'est ça la vie de l'animatrice préférée des Français. Allez, courage Karine." Nul doute que d'ici quelques mois, l'endroit sera convivial !