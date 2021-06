Karine Le Marchand blessée au visage : accident inattendu, au mauvais moment

C'est ce que l'on appelle, la poisse. Le 20 juin 2021, Karine Le Marchand s'est saisie de son compte Instagram afin de partager une mésaventure avec ses abonnés, en story. Un indice : elle a poussé le bouchon un peu trop loin.

Ouvrir une bouteille peut s'avérer dangereux. Et ce n'est pas la présentatrice de L'amour est dans le pré (M6) qui dira le contraire ! Alors qu'elle s'apprêtait à s'hydrater, la femme de 52 ans a eu la mauvaise surprise... de recevoir le bouchon sur le visage. Et, malheureusement pour elle, cela a laissé des traces. En story Instagram, elle a partagé une photo sur laquelle on peut la voir avec une blessure sur la joue. Une grosse trace arrondie dont elle se serait bien passée. "Bouchon dans la tronche", peut-on lire en légende.

Cette blessure tombe très mal puisque Karine Le Marchand devra prochainement poser devant un objectif. "Photo dans deux jours", a-t-elle ajouté. Nul doute qu'avec un peu (beaucoup ?) de maquillage et peut-être Photoshop, tout le monde n'y verra que du feu. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite.

Le 14 juin dernier, les téléspectateurs ont eu la joie de retrouver Karine Le Marchand dans le quatrième épisode d'Opération Renaissance. Et, probablement à la rentrée prochaine, elle sera de nouveau aux commandes de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Après les portrait, le public pourra enfin découvrir les aventures de Nathalie, Valentin ou Vincent "le Provençal". Elle présentera également un nouveau numéro d'Une ambition intime, avec Valérie Pécresse notamment.