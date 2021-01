Karine Le Marchand bouleversée : mort brutale de Rose, son "petit rayon de soleil"

La mort de sa chienne Rose le 1er janvier 2021 aura terni l'enthousiasme de Karine Le Marchand pour cette nouvelle année. Après 2020 et son lot de rebondissements, l'animatrice de L'Amour est dans le pré (M6) espérait pourtant le meilleur pour 2021. "Plutôt qu'un avenir sombre, je vois aussi de l'espoir: une lame de fond est en train de gronder, un mouvement de bonté, de gentillesse, d'empathie, de sororité est en train d'arriver. L'entendez vous? Nous pouvons devenir les acteurs de ce mouvement, et choisir de construire un monde de respect, d'amour et de gentillesse. Tel est mon voeu le plus cher pour 2021 et les années qui viennent", avait-elle écrit sur Instagram.