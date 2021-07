Karine Le Marchand : Coup de gueule et nouveau changement pour l'animatrice

Elle veut rester positive

Et de poursuivre : "J'ai quitté Twitter il y a 3 ans pour cette raison, avec soulagement, et je pourrais quitter Instagram pour les mêmes raisons. J'ai créé mon compte pour ceux qui m'aiment, qui veulent connaître mes amis, savoir ce que je fais, qui s'intéressent à moi en toute bienveillance." Toutefois, elle n'a pas omis de prendre en exemple son ami, Stéphane Plaza, récemment très proche d'une ancienne miss, qui après avoir aussi désactivé les commentaires, n'a pas de commentaires négatifs. "Stéphane Plaza n'a jamais permis de commentaires sur son compte et il s'en porte très bien", a-t-elle mentionné. Et de conclure :"Encore 2 semaines de travail et je vais partir au soleil pour des petites vacances bien méritées. Je veux garder ce regard que j'ai sur cette photo: joyeux, curieux, aimant. C'est moi. Et je ne laisserai personne le changer. Surtout pas des cons sous pseudonyme."

Entre 2016 et 2019, Karine Le Marchand a présenté Une Ambition Intime où elle s'entretenait avec diverses personnalités. Cette fois, à l'approche des futures élections présidentielles, le programme mettra en avant des figures politiques.