Stéphane Plaza très proche d'une magnifique ancienne Miss : "Cela fait dix ans..."

On ne présente plus Stéphane Plaza. Avec ses émissions sur M6, l'agent immobilier et animateur rencontre un succès sans précédent depuis plusieurs années maintenant. Alors forcément, chacune de ses apparitions publiques suscitent l'attention, surtout lorsqu'il ouvre ses agences un peu partout en France. Il y a d'ailleurs dix ans, l'une de ses inaugurations lui a valu de faire une belle rencontre.

En effet, à l'époque, Stéphane Plaza a croisé le chemin de Barbara Morel, anciennement élue Miss Provence 2010 puis Miss Nationale 2011. Dernièrement, la jolie brune est apparue au casting de la dernière saison de La villa des coeurs brisés (TFX), émission où elle a rencontré l'amour en la personne d'Antonin Portal (Les Marseillais). A cette occasion, Barbara Morel était invitée à répondre aux questions de Sam Zirah dans En toute intimité sur YouTube. L'occasion pour elle d'évoquer son amitié avec Stéphane Plaza.

"Je crois qu'il avait inauguré une agence immobilière à Sanary si je me souviens bien et on avait passé une super soirée, et depuis voilà, ça fait du coup dix ans. C'est une personne que je ne vois pas souvent parce que j'habite dans le Sud, et lui est très occupé et sur plusieurs fronts, mais c'est vraiment une personne en or, qui est vraie. J'ai pu entretenir une belle amitié avec lui donc je suis contente de le connaître", a-t-elle confié.

Leurs bons rapports lui ont même permis de se lancer dans la comédie ! En effet, en 2011, Barbara Morel a joué dans le téléfilm L'homme de la situation sur M6 pour lequel Stéphane Plaza a incarné le personnage principal. "J'ai adoré, ça a été des expériences qui se sont proposées, on m'a un peu castée pour passer les auditions, ensuite par rapport à L'homme de la situation, c'est grâce à Stéphane Plaza qui est un ami, du coup ça a été des opportunités et ça a été génialissime. C'est quelque chose que j'ai découvert tard et en fait c'est vraiment top, j'adore", s'est exclamée l'ex du rugbyman professionnel Maxime Mermoz, avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Aaron.

Depuis, Barbara Morel n'a pas retrouvé de plateaux de tournage mais elle fait de ses réseaux sociaux son nouveau terrain de jeu préféré où elle partage son quotidien, ses projets professionnels ainsi que sa belle romance avec Antonin Portal.