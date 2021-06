Antonin (Les Marseillais) raconte son énorme coup de foudre pour une Miss : "Je n'avais jamais vécu ça"

Au mois de décembre 2020, Antonin Portal a officialisé sa relation avec Barbara Morel. Une jolie brune qui n'est pas inconnue du grand public puisqu'elle a été élue Miss Prestige National en 2011, le concours concurrent de Miss France, lancé par Geneviève de Fontenay. Avant de craquer pour l'emblématique Marseillais, elle a vécu une belle histoire avec le rugbyman Maxime Mermoz, lequel a remporté au cours de sa carrière quatre championnats de France et trois Coupes d'Europe. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Aaron le 19 août 2014 et se sont mariés l'année suivante. Mais, après six ans d'amour, le couple s'est séparé en 2018.

Lors d'une interview accordée à Sam Zirah, Antonin est revenu avec plaisir sur les circonstances de leur rencontre survenue sur le tournage de La Villa des coeurs brisés. Les téléspectateurs pourront bientôt découvrir le fameux épisode à l'antenne, celui qui a bouleversé la vie d'Antonin. "Ce qui est fou avec le coaching de Lucie, c'est que je la vois et je m'effondre, et je comprends qu'il va se passer quelque chose. Elle va mettre le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire que j'avais pour habitude de mettre mes problèmes sous le tapis mais la vérité c'est que je ne suis pas heureux, j'approche la trentaine, je me demande ce que je vais devenir, j'ai envie de fonder une famille... Donc ce coaching m'a permis d'ouvrir les yeux et l'après-midi même, Lucie et Yann, l'autre coach, me permettent de rencontrer une personne et en l'occurrence Barbara", a-t-il raconté, des étoiles dans les yeux.

Barbara m'a scotché

Pour Antonin, ce fut alors une évidence. "C'est dingue, c'est le coup de foudre. Mais vraiment, je n'avais jamais vécu ça, on s'est vu et coup de foudre. Déjà, je me rappellerai toute ma vie de cet instant où elle passe le portillon, elle est habillée en baskets, tranquille, et c'est ce qui me plaît. Une fille simple et basique. (...) Les femmes avec de la prestance, une identité, des qualités humaines, il n'y en a pas beaucoup et Barbara m'a scotché. Ça ne s'explique pas", a-t-il confié.

Une chance à laquelle le jeune homme ne croyait plus après plus de deux ans de célibat et des histoires chaotiques avec Stéphanie Durant ou encore Manu. Avec Barbara, il s'est métamorphosé. Fini les "bas fonds des discothèques marseillaises" et place à un quotidien plus sérieux. Antonin Portal endosse même avec plaisir le rôle de beau-père pour le petit Aaron.