Les Marseillais : Un candidat en couple avec une Miss et ex-femme d'un célèbre sportif

Qui est Barbara Morel ?

La jolie brune a collectionné les titres de beauté avant de devenir Miss Prestige. En effet, elle compte à son palmarès les couronnes de Miss Pays d'Aix 2009, de première dauphine de Miss Bouches-du-Rhône 2009, et de première dauphine de Miss Provence 2009, toutes dans le cadre de la compétition Miss France.

Ce sont ses relations amoureuses qui ont beaucoup fait jaser ces dernières années, notamment celle qu'elle prétend avoir eu avec Tony Parker en 2011. "Tony maîtrise très bien l'art du baiser. (...) J'ai fait une merveilleuse rencontre et j'espère que le conte de fées va continuer", lâchait-elle entre autres dans le magazine Public à l'époque. Problème, le basketteur n'avait apparemment pas les mêmes souvenirs en tête. Il faisait même une mise au point musclée dans les pages de Oops! quelques semaines plus tard. "Cette histoire commence à sérieusement m'énerver. Je me demande pourquoi Barbara a fait ça. Il n'y a même pas eu d'aventure d'un soir ! Franchement, si ça avait été le cas, je n'aurais rien à dire. La réalité, c'est que nous nous sommes rencontrés à une soirée. Je l'ai trouvée sympa, et nous nous sommes revus le lendemain au théâtre. Fin de l'histoire. Je ne l'ai jamais revue depuis. Et, je le répète, il ne s'est jamais rien passé entre nous", assurait-il.

Barbara a par la suite incontestablement vécu une belle histoire avec le rugbyman Maxime Mermoz, lequel a remporté au cours de sa carrière quatre championnats de France et trois Coupes d'Europe. Il a aussi été finaliste de la Coupe du monde 2011 avec l'équipe de France. Ensemble, ils ont accueilli leur fils Aaron le 19 août 2014 et se marient l'année suivante. Mais, après six ans d'amour, le couple se sépare en 2018. "Clap de fin. Après 6 années de vie commune et 3 années de mariage, Maxime et moi avons pris la décision de nous séparer et d'avancer chacun de notre côté. De notre jolie histoire d'amour est né Aaron. Un petit garçon formidable qui ne cesse de nous combler de joie et de bonheur. Merci de nous avoir accompagné et de respecter aujourd'hui nos choix", annonçait-elle sur ses réseaux sociaux.