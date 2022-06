Karine Le Marchand élue miss : elle s'affiche avec une écharpe et une tiare lors d'une folle soirée

Karine Le Marchand est désormais notre nouvelle miss ! Enfin, rassurez-vous, elle n'a pas remplacé notre magnifique Diane Leyre, miss France 2022. En effet, l'animatrice de M6 a remporté le titre de Miss Bech. Une élection un peu moins bling-bling que le célèbre concours de beauté. Ce samedi 4 juin 2022, Karine Le Marchand a partagé un post sur Instagram où on la voit toute souriante, vêtue d'une somptueuse robe de soirée rouge avec une couronne argentée sur la tête et une écharpe de Miss Bech. Presque comme à l'élection de Miss France finalement, mais sans Jean-Pierre Foucault ni Sylvie Tellier et encore moins Geneviève de Fontenay !

Plus concrètement, cette soirée était une manière de faire honneur à un chirurgien-dentiste de Paris, Bechara Halabi surnommé Drbeech. C'est aussi et surtout l'un des meilleurs amis de Karine Le Marchand. "Après une compétition intense de plusieurs semaines, j'ai raflé le titre de Miss Bech 2022! Seuls mes amis intimes peuvent comprendre cette rigolade annuelle, mais ce qui compte c'est que cette élection est un prétexte à rire, à festoyer, et à célébrer un ami extraordinaire de générosité, de drôlerie et de gentillesse (et l'un des meilleurs dentistes mais c'est une autre histoire !)", a écrit l'animatrice de L'amour est dans le pré sur Instagram.

Karine Le Marchand, une silhouette magnifique du haut de ses 53 ans

Pour la petite histoire, avant d'être animatrice, Karine Le Marchand était mannequin. Un métier qu'elle a exercé brièvement avant de découvrir les joies de la radio et de la télé. Et pourtant, avec sa silhouette magnifique et son beau visage, on remarque qu'elle aurait pu conquérir à l'élection de Miss France voire même à Miss Univers ! Du haut de ses 53 ans, Karine Le Marchand prouve en tout cas qu'il n'y a pas d'âge pour prétendre être miss. Un bel exemple pour des jeunes femmes qui rêvent d'être miss après 50 ans !