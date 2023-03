Karine Le Marchand si heureuse avec sa fille, loin de Paris : elle partage une tendre vidéo d'Ayla (20 ans)

Peu de temps après la naissance de sa fille, Karine Le Marchand s'est séparée de son compagnon : "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.' Cela a contribué à notre séparation". Pour Le Parisien, elle donnait plus de détails : "Je me suis séparée du père de ma fille à cause - ou grâce - aux Maternelles, j'ai appris à devenir mère grâce aux Maternelles." Ainsi, Karine Le Marchand a joué à la fois le rôle du papa et de la maman. "Ce qui est certain, c'est que j'ai été extrêmement heureuse d'élever ma fille seule. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée", complétait-elle. Une fusion toujours bien d'actualité !