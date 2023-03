Karine Le Marchand : Remarquable photo de sa fille de 20 ans Alya, la ressemblance est hallucinante !

Ce mardi 16 mars, sur Instagram, Karine Le Marchand a partagé un rare cliché de sa fille de 20 ans Alya. On aperçoit cette dernière, dans un long et ravissant manteau, en train de sourire à sa mère devant un ascenseur, dans ce qui semble être l'immeuble de famille. "Mon soleil is back home", a commenté la présentatrice de L'amour est dans le pré, ce qui laisse à penser que sa fille revient d'un voyage. Pour rappel, il est très rare de voir l'animatrice de M6 l'afficher sur ses réseaux sociaux, elle qui a pour point d'honneur de la préserver de sa notoriété.

C'est notamment pour cette raison qu'en juillet dernier, alors qu'elles attendaient l'embarquement de leur vol à l'aéroport de Paris Orly, elle la filmait certes, mais en prenant soin de ne pas montrer son visage. Elle en profitait alors pour s'attarder sur la dextérité de sa fille avec son téléphone portable. On apercevait alors la jeune femme, allongée sur canapé, en train de pianoter sur son portable avec ses longs ongles bleus fluos.

Un soir, au restaurant...

Alya était "une enfant ultra désirée" comme l'avait confiée Karine Le Marchand à nos confrères de Gala. Mais elle a vu ses parents se séparer peu de temps après sa naissance. Dans les pages de Télé Câble Sat, sa mère avait expliqué que la difficulté du père de sa fille à accepter sa notoriété avait "contribué" à leur séparation. Elle avait notamment un exemple à l'appui : "Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand.' Comme ce n'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand.'"

À noter également que si Alya s'appelle ainsi, c'est en partie en hommage à son père. "Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile ! Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) 'la plus fervente', et en hébreu 'la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise'", déclarait Karine Le Marchand à Magicmaman en 2020. Et elle est surtout la parfaite réplique de sa célèbre maman.