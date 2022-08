Karine Le Marchand : Elle dévoile l'origine du prénom très original de sa fille

C'est en 2002 que la vie de Karine Le Marchand a été bouleversée à tout jamais. Pour son plus grand bonheur, la superbe brune a donné naissance à son premier et unique enfant. Au mois de novembre de cette année, elle a ainsi accueilli une adorable fillette. Cette dernière a hérité d'un doux prénom ayant une signification toute particulière pour ses parents. Auprès de nos confrères de Magic Maman, l'animatrice de L'amour est dans le pré se livre sur ce choix.

"Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile ! Et nous avons trouvé", se félicite-t-elle alors. Et de poursuivre : "Le prénom Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) 'la plus fervente', et en hébreu, 'la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise'." Un joli prénom bien réfléchi... mais qui ne correspond pas forcément à la personnalité de la jeune femme désormais âgée de 21 ans. "Nous n'avons pas choisi ce prénom pour sa signification, car Alya n'est ni fervente, ni pieuse, s'amuse Karine Le Marchand. Mais nous étions très fiers d'avoir trouvé un mélange de nos deux origines."

Ce n'est pas tout : "Alya est aussi un prénom féminin arabe qui signifie 'la haute'", poursuit celle qui s'est montrée très complice avec Joeystarr. Ses parents ont aussi décidé de leur attribuer deux autres prénoms, Salomé et Sixtine. "J'appréciais aussi le fait qu'elle porte 3 prénoms issus des trois religions monothéistes. Le prénom Sixtine en particulier parce que j'ai adoré visité la chapelle Sixtine quand j'étais enceinte (sans faire la queue, merci la grossesse !). Je l'ai trouvée magnifique, ce fut pour moi un vrai choc émotionnel", explique Karine Le Marchand.

Si elle s'épanche volontiers sur sa fille et le choix de son prénom, l'acolyte de Stéphane Plaza n'évoque que très rarement son ex, le père d'Alya. En octobre 2020, auprès de Télé Câble Sat, elle avait évoqué la rupture, révélant que sa célébrité n'y était pas pour rien...