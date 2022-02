Karisma (Secret Story) maman : arrivée surprise de son fils, "avec un peu d'avance"

Karisma avait choisi d'officialiser sa première grossesse le 1er décembre 2021. Pour ce faire, elle avait partagé une vidéo dans laquelle son joli baby-bump était mis en évidence. "On dit que 1+1 = 2 chez nous ça fait 3. Bonjour, je voulais absolument me présenter. Je vous dirais bien mon prénom, mais je ne le connais pas encore. Mes parents ont des idées mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ne m'ont pas encore rencontré officiellement non plus, mais maman et moi passons beaucoup de temps ensemble et partageons à peu près tous les repas et papa adore me parler le soir avant d'aller dormir. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous faire savoir que dans quelques mois je pointerai le petit bout de mon nez", avait-elle écrit en légende de la publication.

Il avait fallu attendre le 18 janvier dernier pour connaître le sexe de son bébé. La belle brune avait partagé une photo prise lors d'une gender reveal party partagée avec ses proches et ceux de son compagnon. On pouvait alors voir ce dernier (le visage flouté) tenir un ballon noir sur lequel il était écrit "fille ou garçon ?". Ensuite, dans une vidéo, Karisma et lui perçaient le fameux ballon d'où sont sortis des confettis bleues.