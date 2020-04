Karl Lagerfeld : Maltraité par sa mère, de sombres révélations

Le 19 février 2020, l'industrie de la mode a commémoré le premier anniversaire de la mort de Karl Lagerfeld. Le défunt couturier fait toujours l'objet d'hommages... et de révélations ! Andre Leon Talley affirme qu'il a été maltraité par sa mère quand il était enfant.

Ces révélations, Andre Leon Talley les fait dans ses mémoires, The Chiffon Trenches. Le livre, dont la sortie est attendue le 8 septembre 2020, contient un passage sur Karl Lagerfeld. Andre Leon Talley l'a rencontré en 1975. Les deux hommes avaient une fascination pour la mode française du XVIIIe siècle et un amour du luxe sous toutes ses formes en commun. Andre Leon Talley et Karl Lagerfeld étaient tellement proches que le créateur de mode décédé lui aurait raconté son enfance, marquée par les abus de sa mère, Elisabeth.

"Le créateur [Karl Lagerfeld, NDLR] a avoué que sa mère prenait des mesures extrêmes pour qu'il corrige son régime alimentaire et quand il avait 8 ans, elle lui a dit : 'Tu ressembles à une vieille gouine" (sic), lit-on dans les mémoires d'Andre Leon Talley. Elle aurait également déclaré à son fils : "Tu me ressembles, mais en moins bien."

Par "mesures extrêmes", Andre Leon Talley entend que la mère de Karl Lagerfeld l'attachait à son lit avec des lanières en cuir pour l'empêcher de se rendre dans leur cuisine en pleine nuit et manger.