Karlie Kloss maman : le top model a accouché et donné naissance à son premier enfant

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Karlie Kloss ! Le top model a accouché et donné naissance à son premier enfant. Ses fans ont découvert le bébé sur une adorable photo.

Ce premier portrait du nouveau né a été publié ce dimanche 14 mars 2021, sur Instagram, par le mari de Karlie Kloss. Joshua Kushner a montré à ses 121 000 followers (et aux internautes en général) leur bébé, sagement allongé dans un berceau médical et coiffé d'un petit bonnet bleu.

"Bienvenue dans le monde", écrit simplement Joshua Kushner en légende, sans indiquer le sexe, le prénom et la date de naissance exacte de son enfant. En commentaire, ses belles-soeurs Kristine et Kim, l'actrice Kate Hudson et le top model Gisele Bündchen ont adressé leurs félicitations aux nouveaux parents.