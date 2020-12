Karolina Kurkova est enceinte de son troisième enfant : elle pose nue avec un ventre bien rond

Karolina Kurková annonce une grande nouvelle ! Le top model attend son troisième enfant. La belle blonde de 36 ans a officialisé sa grossesse en publiant des photos d'elle entièrement nue, révélant ainsi son ventre déjà bien rond aux internautes.

Karolina Kurková compte près de 820 000 abonnés sur Instagram. 820 000 internautes à qui elle a confié être enceinte dans une nouvelle publication dévoilée mercredi 16 décembre 2020. Le mannequin tchèque a posté un diaporama de deux photos tirées d'une parution pour le magazine Glamour. Sur un premier cliché, Karolina pose entièrement nue et permet à ses followers de découvrir ses formes de grossesse.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau bébé dans notre famille. J'ai rédigé un article exclusif pour @glamourmag sur mon expérience de cette grossesse et sa différence avec celles d'avant... Merci à tous pour les voeux chaleureux. Nous ne pouvions être plus heureux ou être plus pressés de cette arrivée et de ce moment spécial !", écrit @karolinakurkova.

En commentaire, le top a reçu les félicitations de ses amies, dont la nouvelle maman mannequin Romee Strijd, Coco Rocha, qui vient également d'accoucher, ou encore Ashley Graham, qui a accueilli son petit garçon Isaiah en début d'année. Un véritable baby-boom !