Kate Bosworth en couple avec un autre acteur bien connu ! "Toi le gnome, tu sais à quel point je t'aime"

Quelques mois après l'annonce de son divorce, Kate Bosworth a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme. Citant plusieurs sources, des médias américains tels que Page Six et Us Weekly ont confirmé sa nouvelle idylle avec l'acteur Justin Long. Récemment invité dans un podcast, ce dernier a d'ailleurs évoqué sa compagne, sans pour autant mentionner son nom...

"Ils sortent ensemble depuis quelques mois maintenant", a déclaré une source de Us Weekly. "Ils ont secrètement fait quelques escapades ensemble. Ils aiment tous les deux voyager." Toujours selon cette source, les deux acteurs "ne cachent pas le fait qu'ils sont ensemble", mais ils préfèrent simplement "rester discrets et garder cette relation privée".

De son côté, Justin Long a confirmé être en couple au micro du podcast Life is Short, alors qu'il parlait de pizza à l'ananas : "C'est drôle, ma petite amie a dit que sa préférée c'est... Elle aussi aime l'ananas. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui aime l'ananas sur la pizza." Avant de partir en voyage et de partager des soirées pizza, Kate Bosworth et Justin Long se sont rencontrés au printemps dernier, sur le tournage d'un film dans l'Arkansas.

L'actrice avait alors témoigné son affection pour son partenaire le temps d'une publication Instagram : "Il y a des expériences cinématographiques durant lesquelles vous en apprenez beaucoup sur une autre personne (...). Oh mon dieu @justinlong tu es vraiment spectaculaire / amusant / drôle / gentil / rare / réfléchi / un put*** d'être humain, avait écrit la star des films Superman Returns, Las Vegas 21 et Still Alice, en légende de plusieurs photos souvenirs. Tu as fait en sorte que ce soit léger et plein de rires au quotidien, même dans les moments les plus difficiles. Toi le gnome, tu sais à quel point je t'aime."