Kate et William en froid avec Meghan et Harry : "Ils ne se parlent pas"

Les relations ne sont pas prêtes de se réchauffer entre les Cambridge et les Sussex... A en croire une source du magazine People, citée le 20 novembre 2019, Kate Middleton, Meghan Markle et leurs époux William et Harry n'ont que très peu de contact et ne cherchent pas à améliorer la situation.

Selon une source du magazine : "Rien n'a changé. Ils ne se parlent pas, personne ne prend des nouvelles, n'envoie des messages." Un témoignage qui vient ainsi contredire les rumeurs affirmant que Kate Middleton tente d'arrondir les angles avec son beau-frère et sa belle-soeur depuis qu'ils ont confié leur mal-être face caméra. En septembre dernier, à peine de retour de leur tournée africaine, le prince Harry et Meghan Markle ont ouvertement évoqué leurs difficultés à gérer la pression médiatique dans un documentaire diffusé à la télévision anglaise. Une prise de parole qui n'aurait pas arrangé leur relation avec le reste de la famille royale, peu habituée à ce genre de déballage sentimental en public.

Fini les engagements caritatifs à quatre, ceux qu'on appelait alors les Fab Four sont aujourd'hui sur des chemins différents, selon les propres dires du prince Harry : les Cambridge d'un côté, futur couple régnant irréprochable, et les Sussex de l'autre, militant ouvertement pour une vie privée loin des médias. Chacun se concentre désormais sur ses propres engagements royaux et une vie de famille bien remplie avec George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), les enfants du prince William et Kate, et le petit Archie (6 mois), le fils de Meghan et Harry.

Deux duchesses, mais deux vies opposées

Autre point de tension : l'indéfectible comparaison des deux duchesses, constamment mises en compétition. Pourtant, chacune mène une vie bien différente : "Meghan est tout à fait consciente que Kate sera reine, leurs rôles sont très clairs, a ajouté une source de People. Meghan ne rentre pas dans le moule, alors que Kate a été préparée pour ça."

Actrice américaine et féministe engagée, Meghan Markle était "une personne complètement formée" quand elle a rejoint la famille royale en 2017. De son côté, Kate n'était encore qu'à l'université quand elle a rencontré le prince William. L'une doit s'intégrer dans un nouveau pays, une nouvelle famille et accepter un nouveau rôle dicté par le protocole, quand l'autre est née pour devenir duchesse.