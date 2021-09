Kate Hudson éclatante à la Mostra et une demande en mariage sur tapis rouge

C'est un des seuls films américains à figurer sur la liste des oeuvres en compétition à la Mostra de Venise. Mona Lisa and the Blood Moon, de la réalisatrice américaine Ana Lily Amirpour, révélée par le génial A Girl walks home alone at night. Pour la première mondiale du thriller fantastique, la cinéaste a fait le déplacement jusqu'au festival italien, en compagnie de ses actrices principales : la Coréenne Jeong Jong-seo et Kate Hudson.

Pour l'occasion, l'actrice américaine a choisi une imposante robe rouge en tulle, avec manches bouffantes. De son côté, Ana Lily Amirpour était accompagnée de son petit chien sur le tapis rouge. Mais ce n'était pas la seule curiosité de cette soirée vénitienne. Un homme, un genou à terre, a demandé sa compagne en mariage peu avant la projection de Mona Lisa and the Blood Moon. La future mariée, sur son trente-et-un, a accepté volontiers, en larmes. Un beau moment capturé par les nombreux photographes présents ce soir-là.

Mona Lisa and the Blood Moon raconte l'histoire d'une jeune fille sortie d'hôpital psychiatrique, qui se découvre des pouvoirs potentiellement dangereux. Elle apprend à le maîtriser pour ne pas se blesser, et surtout pas les autres. "Je voulais trouver ce qu'il y avait d'optimiste à propos de cette folie que nous vivons tous. Et je pense que l'amitié nous définit et qu'elle est primordiale. Elle nous nourrit tant et peut prendre de nombreuses formes", a détaillé la réalisatrice Ana Lily Amirpour auprès de Reuteurs.

"Je trouve que le film célèbre les gens qui ont vécu des choses difficiles. C'est très libérateur d'être capable de vivre, d'être ce qu'on est sans se soucier de ce que pensent les gens. C'était fun", a déclaré Kate Hudson, ravie d'avoir pris part au film, en conférence de presse. Il faudra attendre le 11 septembre prochain pour voir si le long-métrage s'attirera les faveurs du jury.