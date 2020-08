Kate Middleton, bronzée et blondie, et William : massacrés par une mamie !

Le prince William et Kate Middleton viennent peut-être de rentrer de vacances, mais leur sortie publique inattendue au Pays de Galles mercredi 5 août 2020 avait comme un air d'escapade estivale, et pour cause : le couple s'est amusé dans une salle de jeux en bord de mer !

Au lendemain d'une sortie en solo de Catherine, qui, entre bronzage et mèches blondes, a vraisemblablement pris le soleil lors de leurs récentes vacances en famille et faisait mardi des cartons à Sheffield pour soutenir le lancement d'une campagne d'appel aux dons de l'association Baby Basics, le duc et la duchesse de Cambridge étaient mercredi en déplacement au Pays de Galles, non pas de retour sur l'île d'Anglesey, où ils ont maints bons souvenirs pour y avoir vécu l'un des premiers chapitres de leur vie de couple, mais à Barry Island, qui est en fait une péninsule et surtout une station balnéaire très fréquentée située à quelques kilomètres au sud de Cardiff. Une destination réputée notamment pour son parc d'attractions, haut lieu de réjouissances que les parents du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis ne se sont pas privés de visiter... et de tester !

Pour leur tout premier engagement en tandem depuis le début du confinement au Royaume-Uni, William et Kate (superbe dans une robe à fleurs fluide griffée Emilia Wickstead, pièce de luxe (vendue autour de 2 000 euros à l'époque) qu'elle avait précédemment portée en septembre 2019 lors du festival Back to Nature) avaient choisi de se rendre à Barry Island pour soutenir le milieu du tourisme dans ses efforts pour survivre et se rétablir après la catastrophe économique causée par la pandémie de coronavirus, dans le cadre du déconfinement au Pays de Galles. Ils ont d'ailleurs rencontré le couple de propriétaires - de génération en génération - d'une salle de jeux tout juste réouverte au public et connue pour avoir servi de décor à un programme télévisé de la BBC. Ils ont même essayé d'y gagner une peluche aux machines à pince et la duchesse s'est d'ailleurs réjouie un peu prématurément en voyant un poisson bleu capturé par son grappin... avant qu'il s'échappe. Les forains ne les ont toutefois pas laissés repartir bredouilles, leur offrant des peluches pour leurs enfants.