Kate Middleton : Une robe à 2000 euros, mais des accessoires pas chers !

Copier le style des têtes couronnées les plus glamour n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais, pour leurs activités quotidiennes, duchesses, princesses et reines se laissent régulièrement tenter par des pièces grand public. À l'image de Letizia d'Espagne, adepte notoire des marques abordables du groupe Inditex telles que Zara ou Uterqüe et des bijoux Tous, Kate Middleton est connue pour avoir dans son dressing des vêtements que toutes peuvent se procurer.

Mardi 10 septembre 2019, la duchesse de Cambridge faisait sa rentrée médiatique dans une robe à fleurs Emilia Wickstead qui n'entre pas dans cette catégorie, puisqu'elle est vendue autour de 1850 euros, mais son look du jour offrait d'autres opportunités. Pour celles qui auraient eu un crush sur ses boucles d'oreilles dorées, elles proviennent de la chaîne Accessorize, qui les a commercialisées à moins de 6 euros ! Quant aux espadrilles compensées gris taupe judicieusement choisies par Kate pour cette sortie "nature", il s'agit d'un modèle de la marque Monsoon qui ne coûtait qu'une quinzaine d'euros au moment des soldes.

Coïncidence amusante : l'épouse du prince William avait déjà opté pour des boucles d'oreilles Accessorize d'une valeur fort modique (une dizaine d'euros) au mois de mai lorsqu'elle avait visité le jardin qu'elle avait élaboré, baptisé Back to Nature, à l'Expo florale de Chelsea ; ce jour-là, elle portait par ailleurs une robe abordable de la marque du groupe H&M & Other Stories. Quatre mois plus tard, elle inaugurait ce 10 septembre au parc botanique de Wisley une réplique de Back to Nature, un espace paysager ludique et pédagogique pensé pour favoriser le développement personnel de l'enfant sur le plan cognitif, social et émotionnel. "Les expériences que nous vivons dans nos plus jeunes années, a-t-elle remarqué dans son discours prononcé depuis un adorable kiosque, influencent les adultes que nous devenons. En tant que parent, j'ai appris à quel point il est important de cultiver le développement de nos enfants dans tous les domaines, pas seulement physique, dès qu'ils viennent au monde."

La duchesse de Cambridge a accompagné les enfants conviés pour l'inauguration dans leur exploration des lieux, révélant au passage que son fils Louis adore respirer le parfum des fleurs et être dehors dans le jardin, et répondu à leurs questions, confiant qu'elle aimait bien l'idée qu'il y ait un point d'eau pour pouvoir s'y tremper les pieds quand il fait chaud. Au Chelsea Flower Show, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis de Cambridge s'étaient montrés particulièrement enthousiasmés par l'installation végétale, son ruisseau, ses cabanes perchées...