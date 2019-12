Kate Middleton, chouchoute de la reine ? La "relation forte" qu'elles partagent

Entre Kate Middleton et la reineElizabeth, la météo serait au beau fixe. D'après une source proche du palais, la duchesse de Cambridge et sa belle-mère partageraient une "relation très naturelle". Il semblerait que leurs liens se soient resserrés depuis que Kate est devenue maman de trois enfants, le prince George (6 ans), la princesse Charlotte (4 ans) et le petit prince Louis (1 an).

"Ces deux femmes sont en fait plutôt timides, alors ça leur a pris du temps de développer une relation si forte. Elles ont une relation très naturelle, facile, désormais et ont toutes deux fait un effort", a indiqué cette source au magazine OK!. La reine Elizabeth II se ferait d'ailleurs une joie de voir l'épouse de son petit-fils régulièrement. "La reine adore voir Kate parce qu'elle a l'opportunité de passer du temps avec elle et prendre des nouvelles de ses arrière-petits-enfants", est-il ajouté.

La source explique également que Kate Middleton a fait un "effort considérable" pour que la reine se sente "le plus impliquée possible" dans la vie de George, Charlotte et Louis. Une si belle relation que Kate et la reine Elizabeth vont pouvoir enrichir à l'occasion des fêtes de fin d'année, puisqu'elles passeront Noël ensemble, à Sandringham.

Cette information vient cependant mettre en lumière l'absence de Meghan Markle, du prince Harry et de leur fils Archie aux fêtes de fin d'année. En effet, les Sussex ont décidé de se rendre chez la mère de l'ancienne actrice, Doria Ragland, aux États-Unis. La reine Elizabeth II a dit "soutenir" cette décision pour le couple, qui a dû faire face à une extrême pression des médias depuis la naissance d'Archie.