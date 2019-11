Meghan Markle et Harry vont-ils priver Archie de son 1er Noël avec la reine ?

Voilà une décision qui ne risque pas d'améliorer les relations entre les Sussex et le reste de la famille royale. Selon les informations du Sun publiées le 13 novembre 2019, le prince Harry et Meghan Markle auraient annoncé à la reine leur intention de ne pas passer Noël avec elle à Sandringham, échappant ainsi à une tradition pourtant annuelle. Le couple priverait ainsi son fils Archie (6 mois) d'un premier Noël avec la famille royale... Excepté en 2012, lorsqu'il était mobilisé en Afghanistan, le prince Harry a toujours passé les fêtes de fin d'année dans le Norfolk avec ses proches. Ces deux dernières années, il s'y était rendu avec son épouse.

"Noël à Sandringham peut être assez stressant, donc peut-être qu'ils ne veulent pas y aller avec Archie à un si jeune âge. Cela dit, Sandringham a accueilli beaucoup beaucoup d'enfants à travers les âges et est bien adapté pour eux", a commenté l'experte royale Ingrid Seward. Selon une source du Sun, les Sussex auraient besoin de "recharger leurs batteries". Il est vrai que l'année écoulée n'a pas été de tout repos pour les Sussex : une grossesse sous haute surveillance, la naissance de leur premier enfant au printemps, un été marqué par des polémiques autour de leurs voyages en jet privé, une tournée en Afrique avec un bébé...

Cette fin d'année est d'autant plus sous tension depuis la diffusion du documentaire ITV News dans lequel le prince Harry et Meghan Markle ont confié leur mal-être face à la pression médiatique. Le duc de Sussex a même confirmé les rumeurs affirmant qu'il ne s'entendait plus aussi bien qu'avant avec son frère William. Un déballage sentimental face caméra qui n'aurait pas du tout plu à la reine...

Aucune précision n'a en revanche été donnée quant aux choix des Sussex pour les fêtes de fin d'année. Vont-ils tranquillement profiter de leur Frogmore Cottage de Windsor maintenant que les travaux sont enfin finis ? Ou vont-ils faire le voyage jusqu'aux États-Unis pour passer Noël avec Doria Ragland, la mère de la duchesse ? On sait déjà que le prince Harry, Meghan Markle et Archie la retrouveront bientôt en Californie pour y fêter ensemble Thanksgiving, comme le faisait l'ex-actrice avant de devenir duchesse. La petite famille va entamer sa pause de six semaines à partir du 18 novembre prochain.