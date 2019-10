Meghan Markle et Harry, la pression médiatique : Une pause de 6 semaines ?

Après leur African Tour, le duc et la duchesse de Sussex ont prévu de s'accorder une petite pause, loin du tourbillon médiatique. Ils devraient ainsi s'affranchir de leurs obligations royales pendant six semaines, à compter de mi-novembre, comme le précise un communiqué publié par le Sunday Times. "Le duc et la duchesse ont un programme complet d'engagements jusqu'à la mi-novembre, après quoi ils prendront le temps dont ils ont tant besoin en famille", est-il mentionné.

Pendant leur pause, Meghan Markle et le prince Harry devraient se rendre aux États-Unis, à Los Angeles, afin de rendre visite à la mère de la duchesse, Doria Ragland, pour qu'Archie puisse passer du temps avec sa grand-mère pour un "temps familial bien mérité" lors des vacances de Thanskgiving. Les Sussex passeront ainsi Noël avec la reine et d'autres membres de la famille royale dans le Norfolk, à Sandringham.

Le prince Harry et Meghan se sont tous les deux confiés sur la pression médiatique qu'ils ressentaient depuis plusieurs mois, notamment avec la naissance de leur premier fils, le 6 mai 2019. "Écoutez, toute femme, en particulier lorsqu'elle est enceinte, est très vulnérable, donc ça a été très difficile, et lorsque vous avez un nouveau-né, vous savez... Surtout lorsque vous êtes une femme, ça fait beaucoup", avait déclaré, très émue, la duchesse de Sussex dans le documentaire d'ITV Harry & Meghan: An African Journey, retraçant leur voyage en Afrique.

Ce très fort attrait de la presse face à Meghan et Harry ne peut que rappeler au père de famille le douloureux souvenir de sa mère, Lady Diana, morte lors d'une course-poursuite avec des paparazzi en 1997. "Je dirais que c'est une plaie qui pourrit. En faisant partie de cette famille, dans ce rôle, ce job, chaque fois que je vois un objectif, chaque fois que j'entends un clic, chaque fois que je vois un flash, ça me ramène en arrière. De cette manière, c'est le pire rappel de sa vie en opposition au meilleur", avait-il rappelé dans un autre extrait du documentaire.