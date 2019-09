Meghan Markle et le prince Harry : Projet secret de déménagement à Los Angeles ?

A peine installés à Windsor dans le Frogmore Cottage, qui a subi d'importants et coûteux travaux en vue de leur installation et de l'arrivée de leur fils Archie, le prince Harry et Meghan Markle envisageraient-ils déjà d'aller vivre ailleurs ? Réfléchiraient-ils même sérieusement à... quitter le pays ?! C'est l'option qu'évoque très concrètement Charlotte Griffiths, dans l'une de ses chroniques mondaines habituelles pour l'édition dominicale du Daily Mail, relayant les craintes de proches du couple, lequel semblerait avoir dernièrement accéléré sa réflexion en vue d'un départ à l'étranger.

A cela, deux raisons. La première : le prince Harry ne voudrait pas du domaine dont son père rêve pour lui depuis des années dans la région de l'Herefordshire, à la frontière avec le Pays de Galles. "Dans les années 1980, il avait été évoqué qu'Harry, alors bébé, fonderait un jour une famille et voudrait se construire un patrimoine. Charles avait songé à l'Herefordshire, pensant qu'il aimerait beaucoup", confie la source de la journaliste. Et d'ironiser : "A l'époque, peut-être s'attendaient-ils à ce qu'Harry épouse une fille qui serait ravie de gérer le domaine. Mais nous voici en 2019 et ce rêve semble totalement anachronique, pour ne pas dire irréaliste." Effectivement, difficile d'imaginer Meghan, l'ancienne actrice reconvertie en membre très active de la famille royale britannique, aller s'enterrer à la campagne...

La seconde : le duc et la duchesse de Sussex seraient éreintés par les récentes critiques - leurs déplacements en jet privé, leurs séjours à Ibiza et dans le sud de la France chez de riches connaissances - qui ont déferlé sur eux, au point de vouloir prendre la poudre d'escampette le plus tôt possible. "Des ami(e)s disent que Meghan et Harry sont "en mode victimes" et ne ressentent pas le besoin de changer leurs comportements, mais plutôt de changer leur environnement, les gens autour d'eux, et potentiellement le pays qui est leur patrie. Ils n'ont aucune envie, pour le moment, de récupérer une propriété ennuyeuse tout juste bonne pour la chasse", énonce Charlotte Griffiths.

Meghan Markle, retour vers le futur à Los Angeles ?

Or, si les spéculations autour d'un déménagement en Afrique, "seconde maison" du prince et berceau de leur amour, allaient bon train il y a quelque temps, une destination en particulier tiendrait la corde : Los Angeles, ville natale de Meghan Markle. "On pense depuis longtemps que le couple pourrait à un moment donné apprécier une nouvelle vie à Los Angeles, poursuit la chroniqueuse. Mais des amis soupçonnent que ce projet pourrait se concrétiser plus vite que prévu suite à la tempête médiatique qui s'est abattue sur eux. Certains pensent qu'ils sont déjà allés en secret à L.A. (...) Après tout, là-bas, même les célébrités de premier plan peuvent vivre leur vie relativement incognito et les jets privés sont quelque chose de normal." Los Angeles, une destination qui aurait l'avantage d'une part de rapprocher Meghan de sa mère, Doria Ragland, qui vit dans la Cité des Anges et pourrait s'occuper d'Archie, et d'autre part de soigner son mal du pays...

Car la duchesse de Sussex, qui vit en Grande-Bretagne auprès de son prince depuis maintenant un peu plus de deux ans, aurait du mal à s'acclimater et se verrait bien retourner en Californie. Un patron de café à Los Angeles, âgé de 79 ans, qui connaît la jeune femme pour lui avoir donné quelques leçons de bienséance dans son salon de thé anglais, affirme que le couple prospecte du côté de Malibu, zone des stars par excellence. "Meghan et Harry cherchent un endroit par ici. J'ai entendu dire qu'ils ont un intérêt pour Malibu, a assuré le dénommé Edmund Fry auprès du Daily Express, signalant que certains de ses amis recherchent des propriétés pour le couple vers Pasadena et le long de la Pacific Coast Highway. Connaissant Meghan et pour lui avoir parlé, ça lui manque de ne pas être chez elle. Meghan est une fille de Los Angeles, née et élevée ici, avec beaucoup de connexions à Hollywood et d'amis ici."