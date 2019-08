Meghan Markle : Sa maison d'Hollywood en vente pour 1,6 million d'euros

Après un an et demi d'idylle avec le prince Harry, entamée au printemps 2016, Meghan Markle a mis un terme à sa carrière d'actrice, quitté Suits et Toronto, pour poser ses valises au palais de Kensington. Il aura fallu attendre de longs mois de travaux et le mois d'avril 2019 pour que le duc et la duchesse de Sussex emménagent enfin dans leur demeure bien à eux : le Frogmore Cottage, à Windsor, une demeure offerte par la reine Elizabeth II en guise de cadeau de mariage. Juste à temps pour la naissance de leur premier enfant, Archie, le 6 mai dernier. Trevor Engelson est lui-aussi remarié puisqu'il a épousé sa compagne Tracy Kurland en mai dernier, en Californie.