Kate Middleton dévoile une nouvelle robe... à l'imprimé étonnant

Pour ce nouvel appel vidéo, la maman de George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans) avait choisi son look avec le plus grand soin. La Britannique de 38 ans a en effet déniché une robe estivale à l'imprimé parfait puisqu'il s'agit de personnages jouant... au tennis ! Ce modèle de la marque HVN, fondée par la it-girl britannique Harley Viera-Newton, est étonnamment toujours en vente au prix de 685 euros. Nul doute que la robe sera bientôt en rupture de stock, comme c'est généralement le cas avec tous les vêtements et accessoires portés par Kate Middleton.