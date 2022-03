Kate Middleton et sa chevelure XXL de sortie : la duchesse fait tourner les têtes loin du palais

Les Cambridge ont un programme bien rempli pour leur visite au pays de Galles ! Arrivés ce mardi 1er mars 2022, au jour de la Saint David (le saint patron gallois), le prince William et Kate Middleton ont d'abord enfilé parkas et bottes pour une visite d'une ferme caprine situé dans le sud du pays. Le couple, venu soutenir l'agriculture et ses acteurs locaux, a ensuite regagné la ville d'Abergavenny pour un détour par le marché.

Lors de leur arrivée dans la ville, le duc et la duchesse de Cambridge ont été chaleureusement accueillis par une large foule qui les attendait, munie de drapeaux vert, rouge et blanc. Visiblement ravi de cet accueil, le couple a pris le temps d'aller à la rencontre des nombreux badauds regroupés autour du marché. Kate Middleton est apparue radieuse dans sa tenue hivernale à la fois simple et efficace : un pull col roulé vert et un manteau long assorti, complété d'un jean slim noir, de bottines à talons noires et d'une paire de gants en cuir. Seule touche de couleur : la jonquille, fleur de la Saint David, accrochée à son élégant manteau vert.

Mais plutôt que son look, c'est la crinière de la duchesse qui continue de faire tourner les têtes : depuis quelques mois, Kate Middleton entretient avec soin sa longue et épaisse chevelure châtain. Une coupe XXL avec laquelle elle s'amuse, alternant longueurs ondulées, chignons sophistiques ou lissage brillant.