Kate Middleton "isolée" à la naissance de George : elle se confie

En septembre 2013, le prince William a ensuite été affecté à l'aéroport de Cambridge en tant que pilote ambulancier. La petite famille s'est donc rapprochée de Londres et des siens, avant de finalement emménager au palais de Kensington en 2017.

Cette période en tant que pilote n'a pas été de tout repos pour le prince William non plus, d'autant plus après la naissance de son premier enfant : "J'ai fait plusieurs jobs traumatisants impliquant des enfants et après avoir eu les miens, je pense que la relation entre ce travail et ma vie personnelle m'a poussé à bout, avait-il déclaré lors d'une conférence en novembre 2018. J'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties et j'étais très triste."