Kate Middleton et William bientôt de retour sur le tapis rouge... avec Léa Seydoux !

Après avoir été reporté à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, le nouveau James Bond va enfin sortir au cinéma. En attendant l'arrivée du film Mourir peut attendre dans les salles obscures françaises (le 6 octobre 2021), la première mondiale se tiendra - of course - à Londres. Prévue le 28 septembre prochain au Royal Albert Hall, les fans de l'agent 007 y retrouveront non seulement le casting du film, mais également quelques têtes couronnées.

Comme l'a rapporté Hello lundi, le prince William et Kate Middleton prendront part à cette soirée cinéma tant attendue, aux côtés du prince Charles et de son épouse Camilla. Il s'agira de leur tout premier tapis rouge ensemble ! Les deux couples pourront ainsi rencontrer le réalisateur de ce 25e James Bond, l'Américain Cary Joji Fukunaga, de même que les stars à l'affiche : Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux ou encore Lashana Lynch.

Afin de les remercier pour leurs efforts tout au long de la pandémie, des soignants et militaires ont également été conviés. Les profits de cette première mondiale pour le plus célèbre des espions seront reversés à des associations soutenant les membres des trois agences de renseignement britanniques (the Secret Intelligence Service, the Security Service et GCHQ).

La présence des deux héritiers de la Couronne n'est pas si surprenante puisque le prince Charles est le parrain du British Film Institute, tandis que son fils le prince William est le président de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Le prince de Galles et Camilla ont d'ailleurs déjà assisté à la première de Skyfall en 2012 (voir diaporama). Trois ans plus tard, pour la sortie de Spectre, le prince William, Kate Middleton et le prince Harry s'étaient illustrés sur le red carpet.