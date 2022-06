Kate Middleton et William face à une "déchirante nouvelle" : leur bel hommage à une proche disparue

La duchesse et le duc de Cambridge sont dans le deuil. Kate Middleton et le prince William viennent de rendre un très bel hommage à une proche décédée. Dame Deborah James est morte des suites d'un cancer de l'intestin, à l'âge de 40 ans, contre lequel elle se battait depuis déjà cinq ans. Ce mercredi 29 juin, qui marque le lendemain de sa mort, les Cambridge ont tenu à lui rendre un hommage poignant sur Twitter. Une pensée adressée à cette "femme inspirante et inébranlablement courageuse dont l'héritage vivra". Un message venu du coeur des parents de George, Charlotte et Louis, très touchés par la disparition de cette femme au combat des plus courageux et honorables.

Pour cette femme anoblie par Elizabeth II pour son engagement dans la lutte contre le cancer, Kate Middleton et William ont pris possession de Twitter pour livrer leur tristesse. "Nous sommes si tristes d'apprendre la nouvelle déchirante concernant Dame Deborah. Nos pensées vont à ses enfants, sa famille et ses proches. Deborah était une femme inspirante et inébranlablement courageuse dont l'héritage vivra", apprend-on. Le couple royal avait rencontré Dame Deborah James à la mi-mai au cours d'une cérémonie intime organisée en son honneur chez ses parents dans le Surrey (Royaume-Uni), comme rapporté par le DailyMail.