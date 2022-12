Kate Middleton et William loin d'être les bienvenus à Boston : un homme fait part de sa colère...

Qu'ils fascinent ou agacent, les membres de la monarchie britannique suscitent beaucoup de curiosité. Chacun de leur déplacement fait l'objet d'une organisation hors pair, à l'image du système de sécurité mis en place pour les diverses visites, qu'elles se déroulent au Royaume-Uni ou ailleurs. Il faut dire que la foule et les admirateurs de la Couronne ne manquent pas une occasion de partager tout l'amour et toute l'estime qu'ils ont d'elle dès lors qu'ils croisent la route de l'un de ses membres. Mais d'autres peinent à ressentir uniquement de la joie et du plaisir à l'idée de rencontrer des têtes couronnées.

Kate Middleton et le prince William ont laissé les enfants George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) à Londres pour un séjour de trois jours à Boston, aux Etats-Unis, en vue de la remise des prix Earthshot prévue ce vendredi 2 décembre. En attendant cette cérémonie tant attendue, Kate et William ont rencontré de nombreuses personnes de la mairie et visité la ville, soigneusement emmitouflés dans des tenues chaudes pour affronter le froid du (presque) Grand Nord. Mais leur venue n'a pas réjoui tout le monde. JT Scott, conseiller municipal de Boston, s'est agacé du remue-ménage causé par la venue du prince et de la princesse de Galles sur ses terres.

Dans un mail envoyé aux citoyens dont Harper's Bazaar dévoile le contenu, JT Scott anticipe et se dédouane de tous les problèmes engendrés par la présence de Kate Middleton et William à Boston : "Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Je n'ai pas invité ces gens et n'étais pas au courant de cette visite jusqu'à ce que vous l'appreniez aussi" a-t-il écrit. Conscient de tous les désagréments que cette venue allait causer, le conseiller municipal a préféré prendre les devants : "S'il vous plaît, passez le mot à vos amis et voisins qui dépendent des entreprises de garde d'enfants (et des commerces) dans la région afin qu'ils puissent trouver une autre solution."

Un voyage pas simple

Ils ne laissent peut-être rien paraître mais Kate et William ont dû forcément être affectés par cet accueil. D'autant plus que lors d'un match de basket des Celtics Boston auquel le couple a assisté au premier rang, les tourtereaux ont été hués. Un moment difficile qu'ils ont affronté la tête haute, comme toutes les mauvaises choses qui leur arrivent en ce moment.

Il y a quelques temps, Lady Susan Hussey, marraine du prince William, prochain roi d'Angleterre, présentait sa démission en tant que membre du personnel de Buckingham après avoir tenu des propos racistes envers une femme noire lors d'une réception organisée par la reine consort au palais. A celà se rajoute désormais le documentaire de Meghan Markle et du prince Harry diffusé sur Netflix le 8 décembre prochain. Un film dont les premières images ont été dévoilées sur la Toile et qui promet de nouvelles attaques envers la monarchie...