Kate Middleton intransigeante : la règle d'or que la nounou des enfants ne doit pas enfreindre

Novembre 2010, palais de Buckingham. Les Britanniques apprennent la nouvelle qu'ils attendaient - comme Kate Middleton - depuis longtemps : les fiançailles du prince William, futur héritier du trône, avec sa compagne de longue date. Six mois plus tard, le couple se mariait en grandes pompes à l'abbaye de Westminster devant une foule de téléspectateurs et de curieux, venus spécialement pour l'occasion. Depuis, le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus parents de trois enfants : Georges, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.

Kate Middleton et le prince William mettent un point d'honneur à bien élever leurs enfants. Mais parfois, obligations royales obligent, les têtes couronnées sont contraintes de laisser certains s'en occuper à leur place. Pour ce faire, il y a la famille évidemment, parmi laquelle Camilla et le prince Charles, mais également la nounou. Kate et William ont choisi de faire confiance à Maria Teresa Turrion Borrallo, formée par le Norland College of Bath, réputé pour sa discipline et les talents qui en ressortent.

Mais la nounou a beau faire partie des meilleurs éléments du Royaume-Uni pour garder les enfants, Kate Middleton a imposé ses règles. Une tout particulièrement sur laquelle elle ne fait aucune concession. Maria Teresa Turrion Borrallo a la ferme interdiction de ne pas prononcer le mot "kids" ["gosses", en français] d'après les informations du site Mylondon rapportés par Cosmopolitan. Pour appeler George, Charlotte et Louis, elle doit utiliser leur prénom ou le mot "children" ["enfants", en français]. La raison ? Kate Middleton veut inculquer la notion de respect à ses trois têtes blondes et cela commence par le "respect pour les enfants en tant qu'individus".

Très à cheval sur leur éducation, Kate Middleton et le prince William s'imposent des règles à eux-mêmes. L'une d'elles consiste à les faire prendre l'air le plus souvent possible par le biais d'activités et de jeux à pratiquer en plein air comme le vélo ou des balades en pleine nature. Autre point très important : passer le maximum de temps avec eux, comme n'importe quel parent. Être présent au lever, au coucher ou pour les emmener à l'école. En bref, Kate Middleton et le prince William tiennent à rester des parents comme tout le monde malgré leur statut. Ils mériteraient bien une couronne pour cela.