Kate Middleton maladroite au côté de William : la princesse commet un impair, immortalisé par les caméras

Mais encore une fois pour la duchesse de Cambridge, l'élégance était de mise, bien loin du look militaire qu'elle affichait la veille lors d'une sortie solo auprès des militaires. Vêtue d'une longue robe noire Alexander McQueen et d'un manteau Catherine Walker, d'un sac à main Grace Han Global et d'escarpins Gianvito Rossi, pièces qu'elle avait toutes déjà portées par le passé, Kate s'était dotée d'un nouvel accessoire qui a fait toute la différence : une belle étole XXL blanche et brodée qu'elle avait ajusté en foulard pour visiter le centre en respect de la religion musulmane.

Kate et William "horrifiés"

Trois jours après l'immense catastrophe, ayant provoqué la mort de plus de 50 000 personnes, Kate Middleton et le prince William avaient pris la parole via leur compte Twitter pour faire part de leur chagrin et soutenir les victimes frappées par le drame : "Nous avons été horrifiés de voir ces déchirantes images de la Turquie et de la Syrie au lendemain des tremblements de terre qui ont eu lieu cette semaine." Le couple en avait profité pour mettre en lumière une campagne spécialement mise en place : "Nos pensées vont aux communautés touchées et nous sommes heureux d'appuyer Dec Appeal, une campagne qui apporte son aide aux interventions déployées sur ces terrains sinistrés." Un déplacement en totale adéquation avec les valeurs d'entraide qu'ils véhiculent au quotidien.