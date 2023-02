Le footballeur Christian Atsu finalement retrouvé mort 12 jours après le séisme en Turquie

Plusieurs épisodes sismiques ont frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février 2023. Des secousses de magnitude 7,8 et 7,5 d'une extrême violence. Dès les premières heures après le drame, plusieurs milliers de morts et de blessés étaient déjà décomptés, et notamment des personnalités publiques, comme les joueurs de foot Ahmet Eyüp Türkaslan, Onur Ergün et Christian Atsu. Si le premier a rapidement été retrouvé mort sous les décombres, comme l'avait annoncé son club Yeni Malatyaspor sur Instagram le 7 février, l'espoir était encore permis pour les deux autres. En effet, l'ambassade ghanéenne en Turquie avait indiqué qu'Onur Ergün et Christian Atsu avaient été retrouvés vivants sous les décombres d'un immeuble, et transportés d'urgence à l'hôpital : "Christian Atsu a été sorti (des décombres, ndlr) blessé. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses", a déclaré un dirigeant de Hatayspor, sur la radio turque Radyo Gol. Mais le soulagement a été de courte durée, puisque RFI a annoncé ce samedi 18 février que le sportif de 31 ans est en en fait décédé.

Christian Atsu n'a pas été retrouvé vivant

Il semblerait donc que les premières informations délivrées par l'ambassade ghanéenne relatives au sauvetage du joueur in extremis soient fausses. En effet, d'après RFI , les médias turcs ont indiqué que le corps sans vie du footballeur a été retrouvé ce samedi 18 février "sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 12 étages qui s'est effondrée dans le séisme" et dans laquelle il résidait. D'après nos confrères, la terrible nouvelle a été annoncée par son agent, Nana Sechere, sur Twitter : "C'est le coeur lourd que je dois annoncer que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs prières et leur soutien. Je demande que, pendant que nous prenons les dispositions nécessaires, chacun respecte l'intimité de la famille pendant cette période très difficile."