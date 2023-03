Diaporama : Kate Middleton maladroite au côté de William : la princesse commet un impair, immortalisé par les caméras

1 / 25 Kate Middleton maladroite au côté de William : la princesse comment un impair, immortalisé par les caméras

Kate Middleton et le prince William ont rendu visite au personnel du centre Hayes Muslim de Londres Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, à la sortie du centre Hayes Muslim après une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG, à Londres, Royaume Unis

C'est plus élégante que jamais que la duchesse de Cambridge est apparue Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent au centre Hayes Muslim pour une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG à Londres, Royaume Unis, le 8 mars 2023.

La maman de 3 enfants portait une robe Alexander McQueen noire assortie à un long manteau. En clin d'oeil à la communauté musulmane, elle avait accompagné sa tenue d'une étole XXL noire et blanche qu'elle avait ajustée en voile Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent au centre Hayes Muslim pour une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG à Londres, Royaume Unis, le 8 mars 2023.

Kate et William, très touchés par le drame survenu en Syrie et en Turquie le mois derniers, ont apporté leur soutien aux ONG venant en aide aux victimes des séismes qui ont fait plus de 50 000 morts Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, à la sortie du centre Hayes Muslim après une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG, à Londres, Royaume Unis, le 8 mars 2023.

Le couple avait fait part de sa détresse trois jours après l'événement sur Twitter : " Nous avons été horrifiés de voir ces déchirantes images de la Turquie et de la Syrie au lendemain des tremblements de terre qui ont eu lieu cette semaine. Nos pensées vont aux communautés touchées et nous sommes heureux d'appuyer Dec Appeal, une campagne qui apporte son aide aux interventions déployées sur ces terrains sinistrés" Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent au centre Hayes Muslim pour une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG à Londres, Royaume Unis, le 8 mars 2023.

Comme quoi Kate et William savent lier le geste à la parole ! Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent au centre Hayes Muslim pour une visite pour voir le travail de secours en Turquie et en Syrie par diverses ONG à Londres, Royaume Unis, le 8 mars 2023.

