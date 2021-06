Kate Middleton pique de splendides boucles d'oreilles à la reine : une paire oubliée depuis 12 ans !

Il n'est pas rare de voir Kate Middleton emprunter certains bijoux de la collection royale pour ses sorties officielles. Dernier exemple en date le 26 mai 2021, lors de sa tournée express en Ecosse. Au côté de son mari le prince William, la duchesse a assisté à la projection du film Cruella dans un drive-in, près d'Edimbourg. Dès sa sortie de la Land Rover vintage lui servant de véhicule, la Britannique de 39 ans a fait sensation - non pas en tenue inspirée du style de Diana - mais dans un trench-coat imprimé tartan Holland Cooper, complété d'une jupe plissée dorée de chez Joseph et d'escarpins Manolo Blahnik. Mais les vraies vedettes de ce look étaient sans conteste les boucles d'oreilles...

Difficile en effet de ne pas s'attarder sur les boucles d'oreilles en diamants et saphirs qui ornaient le visage de Kate Middleton. De précieux bijoux particulièrement mis en valeur par la queue de cheval tout en volume de la duchesse de Cambridge. Ces boucles d'oreilles lui ont été prêtées par Elizabeth II et sont issues d'une parure avec collier et bague créée par la maison Asprey.

Un ensemble offert à la reine par l'émir de Dubaï, Rachid ben Saïd Al Maktoum, lors d'un voyage officiel au Moyen-Orient en 1979. Comme l'a rappelé People, l'auteure Leslie Fields a rapporté dans son ouvrage The Queen's Jewels (publié en 1987) qu'Elizabeth II s'était "exclamée avec stupéfaction" en découvrant une telle parure.