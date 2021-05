Kate Middleton en Ecosse : elle copie les looks rétro de Diana !

De l'imprimé tartan à toutes les sauces, des jupes plissées et quelques tenues plus décontractées : à l'occasion de sa tournée royale en Ecosse avec le prince William, Kate Middleton a offert un véritable défilé de mode. En plus de dévoiler une nouvelle robe rose bonbon, choisie pour une raison bien précise, la duchesse de Cambridge a ravi ses fans en s'inspirant du style de sa célèbre belle-mère Diana...

Le coup d'envoi de ce voyage en Ecosse a été donné le 24 mai 2021, avec une première visite du centre de protection sociale de Turning Point, à Coatbridge. Une sortie pour laquelle Kate Middleton semble s'être directement inspirée d'un look 90's de la défunte Lady Di : la Britannique de 39 ans a ressorti son blazer bleu à double boutonnage de chez Zara et dévoilé une nouvelle jupe plissée ton sur ton de la marque anglaise Hope. Difficile alors de ne pas reconnaître un look très similaire porté par Diana lors d'une sortie en 1992 !