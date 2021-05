Kate Middleton tirée à quatre épingles : nouveau look "cheap and chic" en blazer Zara

C'est dans des looks bien plus décontractés que la duchesse est apparue ces derniers jours. Tout à fait à l'aise en jeans et petites doudounes, Kate Middleton a pleinement profité d'une sortie à la campagne avec William le 27 avril dernier, avec atelier golf, conduite de tracteur et balade avec des moutons rebelles (voir diaporama). Quelques jours plus tard, c'est dans l'intimité des jardins de Kensington, que les Cambridge ont fêté les 6 ans de leur fille Charlotte, avec une petite fête en famille.