Kate Middleton plus audacieuse : ses 15 meilleurs looks de l'année 2019

Des sequins, du velours, des pois et des fleurs : le style de Kate Middleton s'est voulu plus pointu et plus affirmé cette année. Si la duchesse de Cambridge reste loyale vis-à-vis de ses marques préférées, un vent de modernité et d'audace a soufflé sur son dressing ces derniers mois.

L'évolution du style de Kate Middleton, de l'étudiante presque ordinaire à la duchesse du recylage.

En plus de miser sur ses marques fétiches telles que Jenny Packham, Catherine Walker et, bien sûr, Alexander McQueen, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) s'est essayée avec succès à de nouveaux créateurs. Aussi bien le style coloré d'Alessandro Michele chez Gucci, que les imprimés fleuris d'Erdem et le chic décontracté de l'Américain Michael Kors ont parfaitement trouvé leur place dans sa garde-robe. Beaucoup de blanc, quelques touches de couleurs vives, des imprimés, des sequins, du velours... Retour en images sur les 15 meilleurs looks de Kate Middleton en 2019.

