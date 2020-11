Kate Middleton porte déjà des boucles d'oreilles de Noël, avec style !

Subtilement, Kate Middleton a ajouté un accessoire festif à son dernier look. Le 15 novembre 2020, la duchesse de Cambridge a pris part à un appel vidéo avec des finalistes du projet Hold Still, un concours de photos qu'elle a initié au printemps dernier pendant le confinement. L'occasion pour la Britannique d'afficher un nouveau look automnal réussi.

Tout sourire depuis un salon du palais de Kensington, soigneusement décoré de photos de famille avec George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), Kate Middleton s'est entretenue avec quelques concitoyens passionnés, comme elle, de photographie. Radieuse avec son brushing XL aux mèches châtain clair, l'épouse du prince William était habillée d'un cardigan bleu clair signé Boden, toujours en vente au prix de 98 euros. La duchesse a complété son look d'une paire de boucles d'oreilles pendantes et dorées imaginées par la créatrice Catherine Zoraida : il s'agit du modèle Gold Mistle Kiss [baiser d'or en anglais], qui met en avant des feuilles de gui. Ce modèle qui annonce l'arrivée de Noël est festif, mais non moins élégant, à condition d'avoir 200 euros pour se l'offrir !

Catherine Zoraida est décidément une valeur sûr pour la duchesse, tant et si bien que la marque de bijoux londonienne doit beaucoup de son succès aux modèles qu'elle porte lors de ses apparitions publiques. Kate Middleton n'est d'ailleurs pas le seul membre de la famille royale à craquer pour ces créations raffinées : sa belle-soeur Meghan Markle possède elle aussi une paire de boucles d'oreilles en forme d'abeilles, portée lors d'une sortie avec Harry à Londres, en janvier 2020, avant le Megxit et le début de leur nouvelle vie outre-Atlantique.