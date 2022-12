Kate Middleton : Rayonnante et solaire, la princesse choisit des boucles d'oreilles à seulement 16 euros !

C'est une habitude avec Kate Middleton : en onze ans de mariage avec le prince William, la quadragénaire n'a presque jamais manqué un look et presque jamais fait de fashion faux pas. Et ce jeudi, son sens de la mode a encore frappé : vêtue d'un long manteau bordeaux (pour suivre le dress code de l'événement), la jeune femme, perchée sur ses éternels escarpins Gianvito Rossi, a rayonné pour l'événement Together at Christmas Carol dont elle était l'organisatrice.

Mais si certains n'ont pas pu s'empêcher de remarquer l'adorable tenue de la princesse Charlotte (la même que sa maman) ou celle, également très similaire, de Pippa Middleton, les plus attentifs ont remarqué les superbes boucles d'oreilles pendantes de la princesse de Galles. Et ont cherché leur origine : grande marque de joaillerie, collection personnelle de la famille royale ? Pas du tout : trouvée dans le magasin Accessorize, la paire ne vaut que 14 £ (soit 16 euros) !

Une preuve que la princesse peut trouver son bonheur même dans des prix totalement abordables ! Souvent habillée par les mêmes couturiers, principalement pour les grands événements, Kate Middleton est l'une des championnes de la récup dans la monarchie : très souvent, la jeune femme recycle ses anciennes tenues, qu'il s'agisse de manteaux, de chemisiers ou, bien plus souvent, de chaussures.

Et peut parfois se contenter de bijoux fantaisie, comme cette paire de boucles d'oreilles, ou d'accessoires dans la même gamme de prix. Une règle qu'elle transmettra sûrement à ses enfants, même si pour le moment la petite Charlotte semble avoir le même sens de l'esthétique que sa célèbre maman !

Une princesse très loin des polémiques

En tout cas, Kate Middleton était véritable rayonnante, entourée de toute sa famille : le prince William et leurs deux aînés étaient ainsi venus avec elle, tout comme ses parents, sa petite soeur Pippa, le roi Charles et la reine Camilla, Sophie de Wessex et trois cousines de William, Zara, Eugenie et Béatrice. Bien loin des polémiques de la journée, lancées par le prince Harry !

Dans les trois derniers épisodes de la série documentaire sur les Sussex, le petit frère de William avait en effet visé clairement sa belle-soeur, racontant qu'elle n'avait pas soutenu sa femme lorsque celle-ci était au plus mal. Des attaques auxquelles Kate Middleton ne répondra pas, entravée par la règle du "Never Explain, never complain" de la couronne britannique. Mais ce sourire et cette chaleur envers le public ne sont-ils par la meilleure des réponses ?