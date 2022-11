Kate Middleton, un flagrant délit de fashion faux pas ? Sa dernière apparition fait le buzz

Kate Middleton assurait déjà son rôle de duchesse de Cambridge à la perfection. Elle fait de même depuis qu'elle est devenue princesse de Galles. La maman de George (9 ans), Charlotte, (7 ans) et Louis (4 ans) est une valeur sûre de la monarchie sur laquelle la reine Elizabeth II savait qu'elle pouvait compter. Le temps a prouvé qu'elle a eu raison de lui faire confiance. Depuis sa disparition, l'étau s'est resserré autour du couple qu'elle forme avec le prince William. La mort de la reine et la succession de Charles en tant que nouveau roi les a forcément propulsés encore plus sur le devant de la scène.

Les Cambridge ont d'ailleurs fait sensation le 22 novembre dernier. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, venait rendre visite à la famille royale britannique. Pour l'occasion, un banquet d'Etat sensationnel a été organisé au palais de Buckingham, événement au cours duquel le roi Charles III et Camilla, dont la tiare lui a valu les critiques les plus virulentes de la part des fans de Diana Spencer, et Kate Middleton et le prince William étaient évidemment présents. Et si d'ordinaire, la princesse de Galles ne suscite que l'admiration, elle a cette fois-ci attiré (aussi) la curiosité des plus observateurs.

Des bijoux mal portés ?

Kate Middleton, vêtue d'une magnifique robe blanche, aux épaulettes brodées de perles et de strass, signée Jenny Packham, avait choisi de porter les mêmes boucles d'oreille qu'elle portait le jour du Remembrance Day. Au balcon du Cénotaphe de la ville de Londres, Kate Middleton était apparue l'air grave au côté de Camilla parker-Bowles, portant des boucles ayant appartenu à sa défunte belle-mère Lady Diana. Si jusque-là, rien de bien surprenant, un détail les concernant en a gêné plus d'un.

Comme le rapporte Hello, de fins observateurs ont décelé un détail particulier sur la duchesse de Cambridge lors du banquet. Les fameuses boucles d'oreille n'étaient pas portées dans le même sens que lors de son apparition au Remembrance Day. Fashion faux pas ou erreur d'étourderie ? Aucun des deux d'après le média britannique qui se serait renseigné sur les bijoux et aurait ainsi constaté que les boucles peuvent se porter dans les deux sens. Le drama mode est donc écarté pour Kate Middleton qui restera donc, à tout jamais, la reine du style.