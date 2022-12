Kate Middleton dévastée par la série de Meghan et Harry ? Son attitude ne trompe pas

Kate Middleton a brillé ce jeudi 15 décembre lors de l'événement qu'elle organisait pour la seconde fois : Christmas Carol. La duchesse de Cambridge, vêtue d'une magnifique tenue bordeaux, assortie à celle de sa fille Charlotte, 7 ans, a rivalisé d'élégance avec les autres invitées parmi lesquelles sa petite soeur Pippa. Ses cheveux, cascade de boucles, étaient bien en place, sa classe toujours au rendez-vous et son sourire encore plus lumineux que toutes les décorations de Noël installées pour l'occasion aux alentours de l'abbaye de Westminster. Une zénitude de façade qui pouvait dissimuler de lourdes inquiétudes et préoccupations concernant la sortie des 3 derniers épisodes de la série Harry & Meghan.

Judi James, experte dans le langage corporel, est formelle : Kate Middleton était on ne peut plus à l'aise. Autant dire que si elle masquait un profond désarroi ce soir-là, elle cachait bien son jeu. D'après la professionnelle, la femme du prince William, entourée de toute la famille ce jour-là, n'a rien laissé transparaître. "Elle n'est jamais parue aussi confiante sous pression, a indiqué l'experte. Elle porte son sac et ses gants dans une main, laissant l'autre libre, ne formant ainsi aucune barrière vis-à-vis des autres" a-t-elle fait savoir au site The Sun. Un signe qui ne trompe pas d'après Judi James et qui n'est que le début d'une longue liste.

Son sourire parle de lui-même : "En temps normal, son sourire 'royal' est complètement symétrique mais il semblerait que cette fois-ci, la bouche soit un peu plus relevée du côté droit, le rendant beaucoup plus humain." En se dévoilant aussi décontractée en public, Kate Middleton prouve une nouvelle fois qu'elle est "le roc de cette famille."

Unis face à l'adversité

Le message envoyé était donc le bon. En apprenant la sortie de la seconde partie de la série Harry & Meghan, Charles et Camilla Parker-Bowles ont décidé de se joindre à Kate Middleton, au prince William et à leurs enfants afin de faire front. Tous se sont donc réunis dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster pour se tenir au côté des membres du clan Windsor. Ainsi, la famille royale a envoyé un message on ne peut plus clair aux Sussex, restés en Californie pour la période de Noël : l'ignorance est le meilleur des mépris.