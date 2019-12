Kate Middleton : Sa lettre ouverte bouleversante aux sages-femmes de Kingston

Le 26 novembre 2019, Kate Middleton décidait d'accompagner des sages-femmes de l'hôpital Kingston à Londres. Une expérience inédite, riche et bouleversante pour la duchesse de Cambridge qui a noué de véritables liens avec les employés de la maternité. Le 27 décembre 2019, Kate a décidé de passer une nouvelle après-midi, mais cette fois-ci autour d'un thé, avec le personnel pour d'agréables retrouvailles. Très engagée dans l'éducation des enfants avec sa collaboration avec l'organisation Early Years, Kate est également la marraine du Collège Royal des gynécologues et obstétriciens depuis 2018. Admirative, la maman de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a souhaité rendre hommage à ces sages-femmes via une lettre ouverte publiée sur le site royal.uk.

Soucieuse de faire connaître l'envers du décor et le travail incroyable que ces sages-femmes font dans l'ombre, elle tient à souligner qu'il est très important de "reconnaître et célébrer le travail humble qu'elles accomplissent jour après jour pour améliorer la vie des autres" avant de poursuivre, s'adressant directement aux employés :"Vous êtes là pour les femmes les plus vulnérables; vous êtes témoin de force, de douleur et d'une joie inimaginable au quotidien. Votre travail se déroule souvent dans les coulisses et loin des projecteurs."

Extrêmement touchée par la bienveillance et la compassion de ces sages-femmes, elle écrit :"Votre travail se déroule souvent en coulisses et loin des projecteurs. Récemment cependant, j'ai eu le privilège d'en être témoin de première main, passant plusieurs jours à la maternité de l'hôpital de Kingston. Bien que ce ne soit pas la première fois que j'étais confrontée à la qualité des soins et à la gentillesse fournies par les sages-femmes du pays, cela m'a donné un aperçu plus large de l'impact réel que vous avez." Une expérience que Kate renouvellera peut-être en 2020, année des sages-femmes et du personnel infirmier (selon l'OMS).