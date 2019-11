Kate Middleton en salle d'accouchement : elle a joué les sages-femmes en secret

On imagine la surprise des jeunes mamans en voyant la duchesse de Cambridge débarquer dans leur chambre ! Selon les informations du magazine Hello, publiées le 28 novembre 2019, Kate Middleton a en effet joué les sages-femmes et ce, dans le plus grand des secrets. L'épouse du prince William a passé deux jours au sein de la maternité de l'hôpital Kingston de Londres, les 26 et 27 novembre. Un projet établi en collaboration avec l'organisation Early Years, qui facilite l'accès à des soins de qualité pour les enfants entre 0 et 12 ans.

Kate Middleton est d'autant plus portée sur ce sujet qu'elle est la marraine du Collège Royal des gynécologues et obstétriciens depuis 2018. Durant ces deux jours de visite privée, la Britannique de 37 ans s'est rendue dans les services pré-natal et post-natal, et même dans des salles de travail ! L'occasion pour la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) d'en apprendre davantage sur un programme global du Collège s'efforçant de réduire la mortalité maternelle et infantile.