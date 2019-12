Kate Middleton photographe : jolie photo de William et leurs enfants pour Noël

La duchesse de Cambridge ne perd pas une occasion de montrer ses talents de photographe. Le 25 décembre 2019 sur Instagram, le prince William et Kate Middleton ont souhaité un joyeux Noël à leurs 10 millions d'abonnés. Des voeux accompagnés d'un nouveau portrait de famille réalisé par la Britannique de 37 ans.

"Joyeux Noël ! Cette photo du duc de Cambridge, du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis a été prise par la duchesse de Cambridge dans le Norfolk, plus tôt cette année. Nous souhaitons à tous nos abonnés un Noël très heureux et relaxant", les internautes ont-ils pu lire en légende de la publication. Sur l'image, le prince William et ses trois enfants apparaissent en noir et blanc : béret sur la tête, le Britannique de 37 ans embrasse tendrement son benjamin, tandis que la petite Charlotte se tient debout, à côté. Détendu en polaire et short, George, l'aîné de la fratrie, esquisse quant à lui un timide sourire depuis sa chaise. Une complicité qui rappelle celle mise en avant sur la photo de famille utilisée cette année pour la carte de voeux des Cambridge.