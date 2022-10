Kate Middleton : "Très triste" et "complètement ivre" après un "dérapage" du prince William

Le 29 avril 2011, Kate Middleton et le prince William se sont dit "oui" à l'abbaye de Westminster. Amoureux depuis leur rencontre à l'université St Andrews en 2001, le couple aurait pourtant pu ne jamais se marier. En effet, quelques années après le début de leur romance, à l'été 2004, les amoureux avaient décidé de se séparer notamment en raison d'infidélités supposées du prince mais aussi à cause de ses "bons" copains pas toujours très bienveillants envers Kate.

Dans son article Wills and the Real Girl, Katie Nicholl dévoile que lors de cette rupture, Kate était partie en vacances avec ses amies Olivia Bleasdale et Ginny Fraser en France dans la Dordogne tandis que William était partis en Grèces "entre potes".

Elle se demandait si elle devait lui envoyer un texto

Désespérée à l'idée de pouvoir perdre l'homme qu'elle considérait comme l'homme de sa vie, elle aurait bu pour oublier son chagrin au point d'être complètement ivre. "Passablement ivre de vin blanc, elle a vraiment baissé sa garde", avait confié l'une de ses amies auprès du magazine Vanity Fair, "Elle se demandait si elle devait ou non lui envoyer un texto ou l'appeler. Elle a dit à quel point elle était triste et à quel point William lui manquait, mais elle n'en a jamais parlé par la suite". Selon l'auteure de l'article Katie Nicholl, cette rupture a été la "première épreuve sérieuse" du couple.

Une séparation qui aurait été largement influencée par un "ami" de William, Guy Pelly, qui achetait régulièrement des magazines pornos à William ou qui s'amusait à l'emmener à des soirées coquines dans le quartier de Highgrove. "Selon une rumeur persistante, une nuit au Club H aurait dérapé plus qu'une autre puisqu'ils auraient recouvert l'une de leurs copines de glace au chocolat avant de la lécher", indique Katie Nicholl. D'autres rumeurs supposaient une relation du prince avec les héritières Anna Sloan et Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe

Lassée des incartades de Will, Kate Middleton aurait ainsi décidé de rompre avec le prince et serait également partie dans sa famille, dans le Berkshire. Une rupture qui ne fut heureusement que passagère.