Kate Middleton : Un autre bébé dans son entourage

A l'issue du confinement, il y aura du retard à rattraper pour tout le monde en matière de vie sociale, et Kate Middleton ne fait pas exception : la duchesse de Cambridge aura certainement hâte d'aller féliciter une de ses proches amies et de découvrir le bébé dont elle a accouché il y a quelques semaines...

L'hebdomadaire Hello! a découvert qu'Emilia Jardine-Paterson, amie de Kate depuis l'adolescence et marraine de son fils aîné le prince George de Cambridge, a donné naissance le 20 mars 2020 au troisième enfant issu de ses amours avec son mari David : une petite fille prénommée Lucia est venue agrandir la famille, comme ses parents l'avaient annoncé par un faire-part publié dans le quotidien The Times, et ne manquera sûrement pas d'être bien protégée puisqu'elle a deux grands frères, Leo et Alexander.

La duchesse Catherine est liée avec Emilia Jardine-Paterson depuis l'âge de 13 ans et leurs années au Marlborough College (Wiltshire), où elles jouaient ensemble dans l'équipe féminine de hockey sur gazon dont Kate fut la capitaine. Elle avait notamment pu s'appuyer sur leur amitié lorsqu'elle s'était brièvement séparée du prince William en 2007, allant se changer les idées à Ibiza en compagnie d'Emilia. Devenue architecte d'intérieur, cette dernière, dont le mari fut un camarade du fils du prince Charles à l'Eton College, ne serait pas pour rien dans l'aménagement et la décoration de l'appartement 1A du palais de Kensington, résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge, et d'Anmer Hall, leur maison de campagne dans le Norfolk, où ils sont actuellement confinés.

Quand les deux couples seront en mesure de passer à nouveau du temps ensemble, la réunion de leurs six enfants risque de faire des étincelles ! En attendant, la duchesse Catherine ne manque pas d'occupation avec les trois siens. Dernièrement, elle a révélé, lors d'un appel visio avec des anciens combattants le 8 mai 2020 dans le cadre des commémorations de la Libération, que le prince George a commencé à apprendre à l'école la Seconde Guerre mondiale, avec notamment le défi d'apprendre par coeur les paroles de We'll meet again, chanson de 1939 liée à la bataille d'Angleterre à laquelle la reine Elizabeth II avait fait référence le 5 avril dernier dans son allocution sur la crise du coronavirus.